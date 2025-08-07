Od czasu do czasu przeglądam wpisy biernie, ale tym razem zdecydowałem się założyć konto, żeby opisać sytuację, która mnie spotkała – być może komuś to pomoże albo pozwoli uniknąć podobnych problemów (chociaż ja się dobrze bawię).



Chodzi o Vinted - platformę, która niestety coraz częściej staje po stronie manipulatorów i ludzi o wątłym poczuciu uczciwości, a przyzwoitych użytkowników traktuje jak wrogów. Mam konkretny przypadek, który to dobrze pokazuje.



Zamówiłem matę dla psa. Przesyłka dotarła przemoczona - trochę śmierdząca, ale na szczęście niezapleśniała, więc skontaktowałem się ze sprzedającą – Panią Judytą Cz., właścicielką konta sz**2025. Odpisała, że mokre paczki, to "normalny proces".

Wg niej sprawa powinna się zakończyć... XD

Potem było jeszcze ciekawiej - próbowała zrzucić winę na pracowników Inpost (chociaż paczkę dostarczał DHL), a następnie zaczęła mnie oskarżać o próbę wyłudzenia, mimo że nie zdążyłem nawet określić oczekiwań. Dalej było najlepsze, bo uznała Vinted za źródło prawa. ¯\_(ツ)_/¯

Rozmowa była śmieszna, bo Pani Judyta traktowała mnie jak podwładnego. Uznając, że nie da się dojść do porozumienia, poinformowałem ją o zamiarze skierowania sprawy do sądu. W odpowiedzi zostałem wyśmiany i poproszony o podanie "właściwych danych"... i podałem. Dane do pozwu posiadałem legalnie - z etykiety przewozowej. Nie mogłem ich wkleić w wiadomości, więc dodałem zrzut ekranu z widokiem ulicy z Google Maps. Reakcja? Wtedy się dowiedziałem, że stosuję p-----c psychiczną, bo jej immunitet bezkarności został skasowany jednym zdjęciem.

Mniej więcej wtedy zaczął się udzielać niejaki Amir. W rzeczywistości to Paweł K. prywatnie partner Judyty, który - jak się okazało - miał multikonto (h**122) i kupił ode mnie losowy przedmiot. Wybrał przesyłkę Inpost Kurier, tylko po to, by zdobyć moje dane z etykiety. W wiadomościach kilkukrotnie powtarzał moje imię i nazwisko - każdy kupujący je widzi - co miało być formą presji... ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Paweł K. i Judyta Cz. mieszkają w tej samej miejscowości P. i tam nadali mokrą paczkę. A konto (h**122), które kupiło "bibelot" było na jakąś Alicję K. z sąsiedniej miejscowości D. oddalonej o 13 km. Sam Paweł jest spod D. Do tego oba konta popełniały identyczne błędy językowe, taki bardzo wyraźny wtórny analfabetyzm. Zatem zgromadzone korelacje - czasowe, geograficzne i lingwistyczne - są wystarczające, by potwierdzić powiązania.



Oczywiście zgłosiłem sprawę z dowodami do Vinted... i jak myślicie? Vinted mógł moje argumenty potwierdzić w historii czatów, logowań, danych płatniczych, etc. Ale oczywiście uczciwy użytkownik - jak już wspominałem - który zna swoje prawa jest wrogiem. Jak prowadzisz korespondencję z BOK Vinted to masz wrażenie, że prowadzisz casting do Idiokracji 2. Dam wam dwa przykłady absurdalnych rozomów z pracownikami Vinted.



Podesłałem dowody, ze Amir ma multikonta i transakcja z h**122 była "niezgodna z prawem", więc poprosiłem, żeby mi ściągnęli (lub zawiesili) ten zakup. Jak będzie aktywny, to dostanę negatywny komentarz, a wysłać nie mogę z wiadomych względów.



Najpierw się dowiedziałem, że mam sobie pogadać ze sprzedawcą - czyli ze sobą.(╭ರ_•́)

Druga odpowiedź było o tym, że oni nie mogą usunąć danych z etykiety - tylko ja nigdy nie prosiłem o usuwanie czegokolwiek poza samą transakcją. (╭ರ_•́)

Trzeci odpowiedź była taka, że mogę sobie ten rodzaj wysyłki, czyli Inpost Kurier wyłączyć. Poniżej macie screen jak sobie mogę wyłączyć... wszystko poblokowane. (╭ರ_•́)

Teraz jestem na etapie wymiany pism przedprocesowych, bo niestety idziemy do sądu i poprosiłem o wskazanie adresu do doręczeń lub wskazanie pełnomocnika. To dostałem informacje, że - uwaga - nie mogą usunąć danych z etykiety. WTF?



To mi właśnie odpisał, "dział prawny". (≖_≖ )



Generalnie już oficjalnie się sprawą nie zajmują, ale wczoraj zapaliła do pracy jakaś Wiktoria supportu. Najpierw naciskała, żeby jej dostarczyć dowody, bo chce mi pomóc. Napisałem jej, że już dwa razy dostarczałem i nie mam zamiaru robić tego ponownie. To odpisała, że ja nie chce współpracować, a poza tym nie zmieniają zdania. Czego nie rozumiesz? (ㆆ_ㆆ)



Jest takie powiedzenie głupich nie sieją, ale w supporcie Vinted jest cała plantacja rzetelnie nawożona każdego dnia...



Jak widzicie z Vinted dogadacie się dokładnie tak jak z Judytą i Paweł (to tłumaczy, czemu się tak dobrze dopasowali), więc muszę iść z nimi na salę sądową. Wbrew mitom, takie procesy nie są wcale drogie. Z Judytą, która się przyznała do mokrych paczek, sprawa będzie formalnością. Może wtedy poczuje, że nie jest bezkarna.



Co do Vinted, to planuje dwa procesy. Jeden za naruszenie interesów konsumenta, a drugi nie zdradzam. Ale jak wygram pierwszy, a mam spore szanse, bo te pogwałcenia litery prawa są oczywiste, to drugi będzie bułką z masłem. Żeby nie być gołosłownym podam wam przykład takiego uchybienia



Jeśli wchodzicie w spór ze sprzedającym (przy sprzedaży prywatnej), to wg prawa wasza propozycja np. obniżenia ceny za wady zgodnie z rękojmia jest wiążąca dla sprzedającego i wywołuje określone skutki prawne (mówi o tym KC i SN - nie będę was zanudzał). A jak to wygląda w Vinted. Zgłosiłem spór z Panią Judytą i zażądałem połowy kwoty - tyle ile mniej więcej wydałem na płyn do usuwania smrodu stęchlizny. A ona złośliwie i samodzielnie zdecydowała o zwrocie. De facto mam teraz zwrócić matę i wydać na wysyłkę 15 zł żeby odzyskać 10... ((☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ zawsze miałem łeb do interesów) A Vinted potwierdza takie decyzje z automatu. Jeszcze cie informuje, ze się sprzedający "zgodził się zwrot", którego nigdy nie proponowałeś, więc nie wiem na co się zgodził sprzedawca.