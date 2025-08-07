Niezidentyfikowany obiekt latający w HD i 60k/s. Ma ktoś pomysł co to może być?
5 sierpnia 2025 Andrew Clifton spacerował z psem po Malvern Hills w Anglii. Nagrywając iPhonem w trybie slow-motion, uchwycił obiekt nadlatujący z daleka, wykonujący nietypowy manewr skrętu, po czym lecący dalej z trudną do oszacowania prędkością. Zauważył to dopiero w domu podczas montażu nagrania.occultronaut
@occultronaut: pies!
Można to sprawdzić w prosty sposób- nagrać wodę kapiącą z kranu. Tryb 240kl/s pokaże normalny tor lotu kropli, a w trybie 960kl/s kropla będzię się "glitchować" (telefon Xiaomi 14T pro)
Jeśli miałbym strzelać- na filmie