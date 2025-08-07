Mój telefon w trybie zwykłego slow motion (240kl/s) odtwarza rzeczywiście nagrane klatki- tak, jak to powinno wyglądać, natomiast tryb ultra slow motion (960kl/s) jest nierealistyczny, bo "uzupełnia" brakujące informacje na temat nagranych obrazów za pomocą sztucznej inteligencji.



Można to sprawdzić w prosty sposób- nagrać wodę kapiącą z kranu. Tryb 240kl/s pokaże normalny tor lotu kropli, a w trybie 960kl/s kropla będzię się "glitchować" (telefon Xiaomi 14T pro)



