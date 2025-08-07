Pamiętacie jak kultyści Tuska zasrali całą główną postami z płomieniem jak to nam odblokował dotacje od Unii co PiS zrujnował? xD



Na to to właśnie idzie. A potem szok i zdziwienie że ledwo 2 lata sa i już im się kadencja wali. Rudy Niemiecki złodziej i cała jego rodzina dawno powinna siedzieć za kratami a wszycy politycy POPISu powinni mieć konfiskatę majątków wraz z całymi ich rodzinami do 3 pokoleń.