ale o co chodzi, we Francji ta osoba jest znana jako Maria Curie. Euro to waluta m.in. Francji, a nie Polski, więc o co afera? Euro to jest waluta Francji. Zresztą na frankach też była. Francuzi ją tak znają i ufankowili jej imię i nazwisko po bylo dla nich łatwiejsze.



Ale przecież ona się podpisywała inaczej... Zygmunt I Stary też się podpisywał inaczej niż jest na banknocie 200 PLN