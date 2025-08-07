Maria Skłodowska-Curie na nowym banknocie euro? Spór o zapis nazwiska
Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot o wartości 20 euro. Początkowo zamierzano użyć jedynie jej francuskiego nazwiska. Po protestach i reakcji polskich władz jest szansa na zmianę.Kodak
@tattoo_men: Nie złamaliśmy Enigmy w wersji używanej podczas II Wojny Światowej, tylko tę wcześniejszą. Brytyjczycy dopiero złamali wersję używaną podczas wojny, dzięki wiedzy od nas - jest to wspomniane np. w filmie Imitations Game z Cumberbathem (czy jak się go pisze).
@tattoo_men: Polska propaganda historyczna wykreowała w głowach Mariuszów górnolotne hasełko "Polacy złamali enigmę", które używane w kontekście całej II WŚ nadaje się co najwyżej do Radia Erewań, co jednak nie przeszkadza internetowej husarii klepać go radośnie w sieci, a potem dziwić się, dlaczego na zachodzie tego nie łykają, tylko patrzą z politowaniem, jak na typowe wynurzenia zakompleksionych nacji o wschodnim mentalu (pokroju rusków,
Ale przecież ona się podpisywała inaczej... Zygmunt I Stary też się podpisywał inaczej niż jest na banknocie 200 PLN
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Currie