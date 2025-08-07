W polskich fabrykach powstają innowacyjne i niezawodne podzespoły Toyoty
W polskich fabrykach, zlokalizowanych na Dolnym Śląsku (w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem), powstają innowacyjne i niezawodne podzespoły Toyoty. Firma zainwestowała w swoje polskie fabryki miliardy złotych i dalej rozwija w nich produkcję.ralf-szer
Komentarze (29)
najlepsze
Polacy mogliby mieć swoją markę ale system wartości promuje tutaj krótkowzroczne kombinowanie, przekręty, własną korzyść. Dlatego pod okiem Japończyka czy Niemca Polacy potrafią tworzyć świetne rzeczy.
Tą mentalność widać od robotnika (trucie sąsiadów smogiem, ignorowanie
Tak zgaduje. Niech @3majmipiwo potwierdzi.
Fajnie, a będziemy mieć udział w projektowaniu tych innowacyjnych technologii, czy tylko dostarczymy tanią siłę roboczą do produkowania innowacyjnych produktów w fabryce.
niezawodna toyota to była kiedyś i gdy części miała z dystrybucji azjatyckiej
w PL montują najgorsze układy napędowe, zalewają olejami o zerowej lepkości, a na deser silniki 3 cylindrowe 1.0 najlepiej
od lat się to próbuje nagłaśniać ale nie działa bo wszędzie toyota wpycha hajs dziennikarzom
Bo tak mi się wydaje, że Fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland raczej polska nie jest.
Nawet Rumuni mogą mieć swoją markę.