Szykuje się proces dekady? Ponad 10 tys. hoteli pozywa Booking.com.
Booking.com zabraniał hotelom dawać lepsze ceny na własnych stronach. TSUE: nielegalne. Teraz 10 tys. hoteli składa pozew. A my, użytkownicy, przez lata przepłacaliśmy, wspierając monopolistę. Ciekawe, ile jeszcze takich ukrytych przekrętów kryje cyfrowa wygoda?WinoDominoISpiew
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
Tak. Inaczej wywalają z allegro. W tym tygodniu, było w znaleziskach o tym na glownej
@funkmess: to dopiero będą wały jak publiczne będą xD
@Karol-Habryka: Tak, to działa w wypizdowach gdzie zwykle obłożenie jest niskie.
Spróbuj tego manewru w okolicach organizowania jakiejś dużej imprezy w pobliżu, targi zbrojeniowe, koncert albo gdzieś gdzie nie narzekają na brak gości/turystów.
i co wtedy zrobisz? Pytam serio
hotelarze nie lubią bookingu, bo on jako jedyny ma w miarę opinie ze zdjęciami jak się wczytasz, do tego przejrzystość ocen, więc
Ale portale takie jak booking, gdzie łatwo poprzez posortowanie porównać ceny wymuszają konkurencję między hotelami.