Typowa manipulacja w artykule. Jest tam:"Nagrania z udziałem papugi okazały się jednym z kluczowych dowodów w sprawie." - to prawda. Te nagrania były kluczowe w sprawie. Ale nie dlatego, że była na nich papuga, ale dlatego, że na nagraniach było widac kilogramowe bloki narkotyków.