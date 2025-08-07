Były komendant główny policji wychodzi z aresztu. Działał w grupie przestępczej?
Zbigniew M., były komendant główny policji podejrzany o przestępstwa skarbowe, gospodarcze oraz utrudnianie śledztwa, opuścił areszt 4 sierpnia. Informację tę potwierdziła prokuratura, nie ujawniając jednak szczegółów decyzji.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
@BoredOfBeingSad: Raczej odznaczony przez nowego rezydenta.
Pis zaostrzyło w 2022 roku karę za udział w bójkach.
Granatnik był komendatem w latach 2016–2023.
Słyszałeś o jakichś łapankach kiboli po bójkach w tych latach?
BRAWO TUSK