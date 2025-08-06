Sprawa martwych noworodków w Pomorskiem. Są poważne oskażenia
"W toku śledztwa ustalono, że Piotr G. współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków, bezpośrednio po narodzeniu, Piotr G. pozbawiał życia. Ustalono również, że przez okres co najmniej 19 lat znęcał się psychicznie, fizycznie oraz współżył z nastoletnią córką oraz kilkukrZobaczLink
Komentarze (36)
To pokazuje skuteczność MOPS-ów i temu podobnych bezużytecznych instytucji.
Ileż to razy czytałem o straszliwyc agencjach NA ZACHODZIE, co ludziom DZIECI ODBIERAJA
olaboga.
Tutaj są linki w sekcji źródła:
https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/w-polsce-kazirodztwo-bylo-powszechne-celinke-chowam-dla-siebie/7szxjt4