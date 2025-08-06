Już tysiące lat temu mądrzy ludzie zauważyli że jak przystojny Oskar grzmoci wszystkie panienki to reszta stada jest niezadowolona. A w dodatku ten Oskar jak się czymś zarazi to choruje razem z wszystkimi panienkami. Wiec zaczęto tłumaczyć ludziom że to gniew boży i jeden facet ma sobie znaleźć jedną kobietę.

Na podobny pomysł niezależnie od siebie wpadło wiele ludów. No ale przyszła nowoczesność i uznano że to zabobon ¯\(ツ)/¯