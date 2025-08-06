Nowy podatek na Kościół za wyznawanie wiary fiskus pobierze 8% z każdego wynagro
8 proc. podatku dochodowego od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło tylPolak_maly_
@ObudzonyCzlowiek: no i taki podatek, gdzie to ludzie deklarują czy należą do kościoła czy nie dokłądnie czymś takim jest, teraz państwo finansuje kościół z podatków wszystkich, w sytuacji gdy wprowadzamy taki podatek to państwo przestaje to robić i tylko ludzie należący do kościoła na niego płącą, państwo jest tylko pośrednikiem. Poszedłbym nawet dalej
Czy płatnik podatku dochodowego jest osobą uprawnioną do tego, by przed nim deklarować swój światopogląd lub wyznanie?
@qajajaj: No i git! Zakaz "tacy", likwidacja finansowania, poza tym co ludzie sami w podaku oddadzą. I zaraz zobaczymi ile jest wiernych :)
Nic tak pozytywnie nie wpływa na wyniki finansowe jak pozycja monopolisty.
- po pierwsze skoro traktujemy państwo jako świeckie to w ogóle po jaki c--j się wtrąca w relacje wierny-kosciół? może jak sobie wykupisz amazon prime też niech państwo Ci pobiera 1% podatku i przekazuje Bezosowi xD
- po drugie czemu to rząd ustala stawkę? a co jak dana religia chce więcej, albo mniej kasy? a co jak religia uważa że każdy powinien
Edit: konstytucja gwarantuje wolność wyznania, oświadczenie publiczne "jestem ateista" godzi w ta wolność, zatem IMHO taka ustawa okaże sie niekonstytucyjna.
Petycja w sprawie wprowadzenia w Polsce podatku kościelnego (nr P11-89/25), która wpłynęła do Senatu w dniu 9 czerwca 2025 r. i została następnie uzupełniona przez jej autora w dniu 20 czerwca 2025 r. – 7 lipca br. została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy, nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego będzie ona przedmiotem obrad
K---a! Kto tam pracuje w tym inforze? Kto jak kto ale oni chyba powinni odróżniać 8% wynagrodzenia od 8% należnego podatku.