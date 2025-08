Przeszło miesiąc temu przestraszyłem się, że klawiatura w telefonie mnie śledzi. Miesiąc później już wiem, że to prawda. Okazuje się, że najpopularniejsze aplikacje służące do wpisywania tekstu w telefonie wysyłają masę informacji do serwerów dostawców, w tym np. długość wpisywanych słów.