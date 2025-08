Powinno obciążać kosztami i karami wszystkie firmy, które korzystają z takiego pośrednictwa. Jeszcze byłaby kasa na administrację i deportacje.



Nic się nie zmieni, dopóki taki proceder będzie się opłacał. Jedyne słuszne działanie to zadbanie, by był on kompletnie nieopłacalny dla wszystkich zaangażowanych.