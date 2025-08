Banki muszą zarabiać, to jest jasne.

Jednak na rynku w 100% REGULOWANYM przez Państwo ich zyski powinny być znacznie niższe niż są aktualnie.

Zysk banku to pieniądze wyciągnięte z gospodarki, a co za tym idzie zwiększanie inflacji.

Całe ryzyko niespłacalności kredytu przerzucane jest na klienta...

Za oszczędności osób fizycznych oferują ŚMIESZNE oprocentowanie, gdzie gdyby nie przenoszenie środków co 3 miesiące, to realnie klient traci.