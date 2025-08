Co jak co, ale sor w Olawie to jest niezla patologia, ale w kwestii poziomu obslugi. Przyjechałem z migotaniem przedsionkow - pan doktor sie pyta mnie "czemu ja do nich w ogole przyjechalem? Trzeba było jechac na borowska". Przyjechalem ze zlamanym obojczykiem po upadku z roweru - tak mi go zabezpieczyli, ze pozniej musialem miec operacje. Jak ktos moze, niech unika tego miejsca.