Jeśli polscy inżynierowie przyczynili się do tego to jest to niepodważalny sukces. Niestety właścicielem praw intelektualnych nie jest polski kapitał a ta produkcja wyjedzie stąd jak reszta firm kiedy przestanie się opłacać w tej części świata. Niestety bycie montownią dla obcego kapitału nie jest sukcesem.