Złe opony, złe opony... Indeks prędkości opon kończy się na Y (do 300 km/h) co nie przeszkadza wsadzać takich opon fabrycznie do samochodów które Vmax mają wyższe niż to wynika z indeksu jak np. 911 na Michelin Pilot Sport 4s wobec czego można zakładać że opony oznaczone jako Y mają całkiem sporą tolerancję. Samochód nie zawiódł, opony w tym przypadku były najmniej istotnym czynnikiem, jeżeli w ogóle jakimś były, bo przecież do Pokaż całość