ciężko byc optymistą jak w tym kraju dobrze żyją tylko pojedyncze dzialalnosci, a reszta klepie od kredytu do kredytu i udaje że jest w pyte przed znajomymi. Pijawki dewelopersko-bankowe, życie bez perspektyw dla młodych albo w------e się w raty na jedną pensje. To już było, ale graja ten sam koncert dla gojów co dekade i teraz też tak jest.