To już kolejna "afera" związana z XTB w ostatnim czasie. Szczegółowy opis znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/Inwestomat.eu/posts/1383649126935709?ref=embed_post. Co ważne, temat nie jest nowy. W komentarzach można przeczytać relacje użytkowników, którzy podobne sytuacje zaobserwowali na swoich kontach już kilka lat temu.

Zamieszczam ten wpis nie po to, aby zaszkodzić XTB, lecz by nagłośnić problem i liczyć na zmiany w funkcjonowaniu systemu. Sam korzystam z ich aplikacji i szczerze mówiąc, zaczynam się niepokoić, gdy na jaw wychodzą takie sytuacje, zwłaszcza że nie są odosobnione. Wspomnę tu choćby przypadek okradzionego Łukasza, w którym XTB nie poczuło się do odpowiedzialności.

Opiszę teraz, na czym polega problem.

W przypadku podziału akcji (https://pl.wikipedia.org/wiki/Split_akcji) XTB automatycznie sprzedaje udziały, których nie potrafi podzielić. Dotyczy to głównie udziałów cząstkowych, choć nie tylko. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się logiczne. Jeśli ktoś posiada 100,5 akcji, to system sprzedaje tę połówkę, a resztę dzieli. Gdzie tkwi problem?

XTB analizuje każdą pozycję osobno, a nie sumę wszystkich akcji na koncie. Oznacza to, że jeśli inwestor nabył 100,5 akcji w ramach 201 transakcji po 0,5 akcji każda, to system zakwalifikuje każdą z tych pozycji jako niepełną i sprzeda wszystkie. Taka sytuacja może wystąpić również przy podziale ETF-ów.

Teoretycznie można odkupić te udziały po sprzedaży. Jednak jeśli sprzedaż nastąpiła z zyskiem, inwestor zobowiązany jest do zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Dzieje się to niezależnie od jego intencji i wynika wyłącznie z działania systemu.

To jednak nie wszystko. Istnieje również druga strona tego problemu, czyli scalanie akcji (https://www.kdpw.pl/uploads/attachments/scalenie-akcji.pdf). Z pozoru operacja ta nie powinna budzić obaw wśród indywidualnych inwestorów. Niestety, także w tym przypadku użytkownicy XTB nie mogą spać spokojnie.

Podczas scalenia XTB ponownie analizuje każdą pozycję oddzielnie. Jeśli inwestor posiada 1000 akcji kupionych w 250 transakcjach po 4 akcje każda, a scalanie następuje w proporcji 5 do 1, żadna pozycja nie spełnia wymaganego minimum. W efekcie wszystkie 1000 akcji zostaje sprzedanych.

Wszystko wskazuje na to, że źródłem problemu są założenia techniczne po stronie XTB. Inni brokerzy działający na rynku nie mają tego typu ograniczeń, co oznacza, że nie wynika to z przepisów prawa ani regulacji.