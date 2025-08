Nie wiem, na ile ten artykuł to bajki, a na ile rzeczywistość, ale wiem jedno. We wprowadzaniu nowych technologii, zwłaszcza mogących mieć zastosowanie wojskowe, żadna ze światowych potęg nie ma żadnych hamulców ani w związku ekologią, ani moralnością i humanitaryzmem. Jest tylko jeden argument "Musimy to zrobić, bo jak nie, to tamci to zrobią i będą mieli przewagę".