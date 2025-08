Po narodzinach sąd pozbawił rodziców prawa do opieki nad synem.

Pokaż całość

ZAKOP INFORMACJA NIEPRAWDZIWANo i wlasnie w tym jest problem, pewnie znalazly by sie setki osob, ktore by ZAADOPTOWALY to dziecko, ale to jest niemozliwe bo ma rodzicow. Zabranie prawa do opieki to nie pozbawienie praw rodzicielskich. Za rok, dwa przyjdzie do tego samego portalu zaplakana, skruszona matka, jak to ja partner bil i wlewwal jej wode do gardla, a teraz bezduszna