Przez takie zachowanie ktoś może stracić życie.



Ale służby też się do tego pczyczyniają - ludzie stojący w korku po kilka godzin - nikogo nie interesują.

Słuzby powinny szybko dojechać od miejsca zdarzenia, kolejnym działaniem powinno być postawienie pojazdu z sygnałami (niebieskimi lub pomarańczowymi) i przekierować ruch na najbliższy zjazd.

I wtedy, od tyłu kolejne pojazdy mogły by być wycofywane do ostatniego zjazdu aby udrożnić miejsce zdarzenia.