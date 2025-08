teraz AM4 spokojnie wystarcza i to w wyjątkowej cenie do obróbki nawet grafiki czy wideo, procesorów cała maxa a jeszcze dorzucają nowe i to na "starą" jak na aktualne realia podstawkę, a do tego AM5 też nie wiele drożej wychodzi, ale jak ktoś ma AM4 to nie musi zmieniać wszystkiego, wystarczy procek i grafa i nagina dalej, a nie jak w przypadku Intela trzeba wszystko wymienić. To już duży plus daje.