Skąd wiem że jeszcze kawał czasu do załamania? Bo jeszcze nie jest u nas tak źle jak na zachodzie. Może być gorzej. Realia są takie że mamy jeszcze miejsce na wzrost wynagrodzeń co znowu sprawia że mamy miejsce na droższe nieruchomości tak długo jak pozwalamy by były używane jako inwestycja.



Generalnie dobra reguła to patrzeć co się dzieje na zachodzie i patrzeć jak długo zanim inne trendy dotarły do nas.