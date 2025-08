Dosłownie od piątku, co druga reklama na YouTube to właśnie odnośnie pomocy humanitarnej od strony izraela lub o jakimś chłopcu z Palestyny którego Izrael przetransportował do Włoch. Już myślałam, że to jakiś chamski scam, a to zaraz się zacznie że reklama za rzadowoa kasę. Tylko którego rządu?!