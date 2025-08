Europa jest skansenem, ekologia zła bla bla bla, typowe p---------e boostowane przez ruskich. Europa to najlepsze miejsce do życia w całej historii ludzkości i żadne p---------e o procentach pkb tego nie zmieni. Nigdzie nie ma i nie było takiej jakości życia, możliwości rozwoju i po to jest zielona transformacja, żeby to kontynuować. Nigdy nie pojedziecie do USA, bo boicie się ćpunów, choroby podczas c-------o ubezpieczenia i z-----------a bez urlopu zdrowotnego na lekach Pokaż całość