A to nie jest przypadkiem tak, że będąc skutym nie można być bitym pałką ani rażony tazerem? Przecież to w ustawie o śpb jest chyba napisane.



Policjant może wybrać - albo leje pałką, psika gazem, zakłada chwyty obezwładniające i dopiero delikwenta skuwa i sobie leży.

A nie że go skuje i używa gazu, pałki….

Jak dla mnie powinni policjanci mieć postawione zarzuty przekroczenia uprawnień.