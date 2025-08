Mamy olimpijczyków - super. Zakładając, że to zdolne bestie, a nie tylko kujony, pójdą na studia, potem na doktoranckie i wypad z uczelni, bo nie można takiego zatrudnić bez stażu w innej placówce. To jedzie gdzieś na zachód, czy północ i już nie wraca. Bo nie ma do czego.