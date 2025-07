Może zamiast oglądać denną w naszym wykonaniu piłkę to powinniśmy oglądać rzeczy w których jesteśmy dobrzy? Nie jestem giga famem siaty, ale zdecydowanie przyjemniej mi się ogląda siatkarzy niż partaczy kopaczy. Patrzcie ile miliardów poszło na te stadiony, orliki itd. i co? A no Ziobro sukcesów, więc może lepiej nie wydawać więcej pieniędzy na tę żenade?