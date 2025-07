Policjant wszedł do domu i zastał Jaworka stojącego obok drabiny z pędzlem malarskim w ręku.

– Co pan tu robi? – zapytał go policjant.

– Czekam na tramwaj – odparł Jaworek.

– Aha – stwierdził policjant i wyszedł z domu.

– Jak tramwaj może przejeżdżać przez pokój? – zaczął zastanawiać się policjant i szybko ruszył z powrotem, ale Jaworka już tam nie było.

– Musiał już odjechać – pomyślał policjant