Niedługo odejdą ostatni świadkowie tamtych czasów, ostatni uczestnicy tamtych wydarzeń. Będzie to wiązało się z tym, że pewnym ludziom złej woli przyjdzie coraz głośniej i coraz bardziej bezkarnie kłamać na różne tematy. Rewizjoniści zaczną krzyczeć, że to wcale tak nie było, że nie było komór gazowych, nie było Holocaustu, a w ogóle to Polska prowokowała i sama napadła na Niemcy. Już się pierwsi tacy ekstremiści pojawiają. Pewnie za 50 lat kolejni cwaniacy Pokaż całość