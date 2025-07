Żeby powrócić do epoki kamienia łupanego to najpierw trzeba by było z tej epoki wyjść. A oni jedyne co potrafią od lat to studiować koran, wyciągać łapę po pomoc i wysyłać rakiety na Izrael. Skoro są tacy biedni i niewinni to czemu Egipt i Jordania też odgrodziły się od nich murem? Czemu to samoloty z Europy zrzucają tam żarcie a nie z krajów arabskich lub Turcji?