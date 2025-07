Szmaty z urzędu ścigają kolesia który pomógł z dobrego serca i wziął 10 zł za prywatną żarówkę. Nawet jakby policzyć podatek od tej transakcji, to powinien odprowadzić 1zł podatku od zysku (bo koszt żarówki to 5-6zł). Te mendy z US produkują sterty dokumentów z tytułu sprawy wartej 1zł, marnują cenny czas ludziom i jeszcze zatykają system sądowniczy takim gównem. Nawet nie da się oszacować ile strat narobili w ten sposób i niepotrzebnych Pokaż całość