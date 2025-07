Kobiety też popełniają brutalne przestępstwa. To fakt.

Ale robią to tak około 15 razy mniej w PL niż mężczyźni(włamania, pobicia, kradzieże itp). Jak już chcemy dyskutować to dosyć istotny fakt.

A przyczyna jest taka że należą do 50% słabszej części społeczeństwa. Może i by chciały ale nie bardzo mają możliwości xd