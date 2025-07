Ta cała sytuacja to porażka instytucjonalna, która dobitnie odsłania słabość naszych procedur, brak właściwego nadzoru i deficyt strategicznego myślenia. W państwie odpowiedzialnym nie wystarczą komunikaty o "trwających uzgodnieniach". Trzeba wziąć odpowiedzialność konkretnie z imienia i nazwiska i przywrócić funkcjonowanie reaktora. Bo on jest fundamentem bezpieczeństwa lekowego polskich obywateli. Dalsza bierność to nie tylko błąd. To zaniedbanie o wymiarze państwowym.



Ja już przygotowuję pismo. A Państwo?



Zaniepokojony

Tadeusz Norek-Batyr