Pracownicy Eko-Okien przesyłają sobie linki do portalu ogłoszeniowego, na którym wystawiono na sprzedaż dziesiątki pojazdów należących do firmy - od luksusowych aut służbowych po ciężarówki rozwożące okna po Europie. Ich zdaniem to kolejny sygnał wygaszania produkcji w zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu