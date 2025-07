Pozdrawiam wszystkich psiarzy z mojego osiedla, którzy uszczęśliwiają mnie szczekusianiem swoich pociech. Nie ma 10 minut, by jakiś rozwścieczony burek nie ujadał w psiej awanturze. Czasem to po prostu małe znudzone psie gówienko zamknięte na balkonie obszczekuje z bezpiecznej pozycji, to co mu się nie podoba w polu widzenia. Psiarzom to nie przeszkadza i nie dochodzi do nich, że to słychać nawet przez szczelnie zamknięte okna. Liczba nieodpowiedzialnych właścicieli psów stale rośnie. Pokaż całość