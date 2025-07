jak to Jacek Dukaj w ostatnim wywiadzie powiedział: Jest głęboka różnica między tym, kto pracuje na kapitał, a tym, kto jest właścicielem kapitału. My jesteśmy wielkimi dostarczycielami mocy umysłowej i nie jesteśmy decydentami tego, gdzie ten kapitał przekierować. My jesteśmy tylko żołnierzami w tej walce.