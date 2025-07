Wywalone logo na koszulce lub okularach to raczej dziś obciach dla wielu nawet średnio zarabiających ludzi nie mówiąc o ludziach zamożnych.

Te marki same się zaorały przez swoją chciwość tworząc obrendowane linie skierowane brzydko mówiąc do biedoty, dla której to często jedyny sposób na zaznaczenie statusu w swojej grupie.

Jakość ich produktów też spadła drastycznie gdzie płacenie xrazy więcej za coś co ma jakość często 5% lepszą od sieciówki i widzi się Pokaż całość