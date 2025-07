Nie chce tworzyć jakiś teorii spiskowych, ale w tym roku brat szedł do szkoły średniej. I z tego co widziałem na listach ponad połowa chętnych nie dostała się do technikum. W przypadku liceów jest podobnie, w zawodówkach klasy po 40 osób bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek praktyki.



Brak zadań domowych, coraz prostszy materiał. Jeżeli do tego dodamy celowe uwalanie matur to wychodzi na to że ktoś po cichu robi ostrą selekcje mającą na Pokaż całość