To jest dla mnie w ogóle jakaś abstrakcja. Co sobie myśli taka osoba zostawiając jakieś stworzenia w zamknięte na 2 tygodnie? Normalny człowiek jak wyjeżdża to nawet dla kwiatków stara się zorganizować kogoś kto podleje raz na kilka dni. A ta zostawiła dwa psy bez jedzenia. Przecież nawet pomijając fakt że to okrutne k------o. Nawet jak by znalazły jakieś żarcie w domu i przeżyły. Jak po dwóch tygodniach wyglądało by jej mieszkanie? Pokaż całość