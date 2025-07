No tak w podrzędnym januszeksie przy zatrudnieniu wymagają okazania oryginałów papierów z przebytych kursów czy szkoleń z blankietem prawa jazdy włącznie, a na stanowisko psychologa w szpitalu do rozpoczęcia pracy wystarczy na sztukę wysłać nieotwieralny plik o nazwie dyplom. Bareja by tego nie wymyślił. No ale pani polecona przez kogoś z zaprzyjaźnionej firmy, nie było innych chętnych, czyli po prostu trzeba było krewnego królika przyjąć, a jak mleko się wylało to pasuje Pokaż całość