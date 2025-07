do służby w policji wchodzi młode pokolenie wychowane na patostreamerach typu konfitura albo samochodoza i chce naprawiać świat. Zaraz dostanie dyscyplinarkę za nadgorliwość do nie tych co trzeba i albo się dostosuje albo odejdzie z tej formacji. Jeszcze go czeka zeznawanie w sądzie i tam sędzina go nauczy szacunku do starszych na stanowisku.