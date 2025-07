Jak to jeden góral powiedział:

Po co mam obniżać cenę za śniadanie dla Polaka z 60zł jak Arab bez problemu to zapłaci, nie pije alkoholu i jeszcze przyjdzie z 20 osobową rodziną.

Niestety i oni przejrzą na oczy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )