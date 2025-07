Ducati i Liberty Motors. Piękne połączenie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Klasyk w SS to jeszcze niedziałający wyświetlacz w trakcie deszczu i check engine pojawiający się po zjeździe z krawężnika.

To nie są gigantyczne usterki, ale Liberty Motors tak świetnie działa, że... a z resztą widzisz.

Pomysł zgłoszenia problemu na policję świeży: zgłoś niesprawne hamulce w motocyklu, to odbiorą dowód i skierują na SKP.