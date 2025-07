Przyjęty na całym świecie projekt graficzny opracował prof. Jan Zachwatowicz na potrzeby Konwencji Haskiej z 1954 r. do oznaczania dóbr kultury w czasie wojny. Polska zaadaptowała tarczę do swoich potrzeb, ustanawiając go symbolem ochrony wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Polsce.