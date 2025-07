Zagładę forów internetowych można porównać z pożarem biblioteki aleksandryjskiej. To jaka wiedza teraz jest zakładnikiem nieskatalogowanych wątków na prywatnych grupkach facebooka to jest jakaś tragedia. Nienawidzę tego portalu i jaszczura. Jednak upowszechnienie i egalitaryzacja internetu musiała doprowadzić do napływu nizin intelektualnych i piwot w stronę dżungli trzeciego świata.