Regulator zauważa, że coraz więcej osób czerpie informacje głównie z platform typu YouTube czy TikTok.

Pokaż całość

Prawaki od dawien dawna bronią tzw. wolności słowa, gdzie niby chodziło im o to by "lewaki" nie zabraniały ludziom mówić o czym tylko chcą. Dziś wiemy, że pod ładnym hasełkiem chodziło o to, by mogli siać ferment, szczuć, manipulować i kłamać więc jak teraz obiektywne media i instytucje próbują ukrócić ten proceder gdzie w internecie nawet największy