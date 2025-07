Jezu, to nawet nie był włam. Typy zostawiły wszystko na publicznym serwerze. Cały "hack" polegał na zapisaniu .jpg z otwartego URL-a.



Żeby mieć tak niski poziom zabezpieczeń, to trzeba było dosłownie walczyć z domyślnymi ustawieniami platformy. Firebase z automatu zamyka dostęp do swoich bucketów, więc żeby to udostępnić publicznie trzeba celowo to ustawić. Świadomie i z premedytacją. Albo to, albo to vibe coding ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ Pokaż całość