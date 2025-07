Byłem kiedyś na plaży w Augustowie gdzie właściciele owczarkopodobnego psa puścili go samopas i średnio się nim interesowali leżąc na kocu i się opalając.

Pies był ewidentnie szczeniakiem (ale sporych rozmiarów) i biegał od ludzi do ludzi, łażąc po kocach, szczekając, kopiąc w piachu.



Właściciele mieli na to wywalone dopóki nie przyszedł do nich z mordą ojciec dziecka któremu pies zabrał z ręki chrupka. Oburzeni przyczepili go na smycz i znowu się Pokaż całość